تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021، حيث نقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد، لما لها من اهمية كبيرة لدى الكثير من المتابعين، بحيث تقدم برامج هادفة واناشيد هادفة للاطفال، وبعد تزايد عمليات البحث حول تردد القناة من الكثير من المتابعين قررنا كتابة هذا المقال..

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021

وتعد قناة ناشونال جيوغرافيك من أكثر القنوات المتوفرة على الشاشات في جميع المنازل في الوطن العربي نظرًا لأنها القناة الوحيدة المتخصصة بنشر أفلام الحيوانات والطيور والبحار والبركان والانفجارات وغيرها من الأفلام العلمية والثقافية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021

ونقدم لكم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021:

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021

برامج قناة ناشونال جيوغرافيك

وتقدم قناة ناشونال جيوغرافيك العديد من البرامج اليكم اهم هذه البرامج:

برنامج أعقد الإصلاحات: ويسجل هذا الفيلم الوثائقي نسبة مشاهدات عالية ، ويدور حول ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

برنامج هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

برنامج أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

برنامج أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

برنامج صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

برنامج عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

برنامج أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.