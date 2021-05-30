"كابوس نتنياهو".. هل يتمكن لابيد وبينيت من تشكيل حكومة؟

توقعت وسائل اعلام "إسرائيلية" أن يعلن "يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" يوم الأربعاء المقبل (2-6-2021) خلال ايام قليلة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشاركة واسناد من حزب "يمينا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت.

ومن المتوقع أن يتناوب لابيد وبينيت في منصب رئيس الحكومة الجديدة.

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية بأن بينيت خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد كتلة "يمينا" في الكنيست أبلغ أعضاء حزبه بنيته تشكيل حكومة ائتلافية مع "معسكر التغيير" المعارض لرئيس حكومة نتنياهو زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو.

وأعرب بينيت لأعضاء حزبه، حسب التقارير، عن قناعته بعجز نتنياهو عن تشكيل حكومة جديدة حتى مع دعم "يمينا"، موضحا أنه لا يختار بين الانضمام إلى "حكومة يمين" و"حكومة تغيير"، بل بين التحالف مع لابيد أو التوجه إلى خامس انتخابات على التوالي خلال نحو عامين.

وأكد "يمينا" في بيان أصدره عقب الاجتماع أن أعضاء الحزب أعربوا بالإجماع عن دعمهم لجهود بينيت الرامية إلى تشكيل "حكومة مستقرة وفعالة" وتفادي توجه البلاد إلى الانتخابات.

وفي حال إبرام "يمينا" اتفاقا ائتلافيا مع لابيد، سيحصل "معسكر التغيير" على 57 مقعدا في الكنيست، وسيتيح الدعم خارج الائتلاف من قبل "القائمة العربية الموحدة" له حصد 61 مقعدا، أي الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، لكن تمردا محتملا بين أعضاء "يمينا" أو "الأمل الجديد" قد يقوض هذه المساعي.