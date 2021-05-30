أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 30 -5- 2021

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في سوريا بمختلف عياراتها، حيث يهم الكثير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم كل جديد للمتابعين فيما يتعلق بأسعار الذهب والعملات في العديد من الدول العربية وغيرها من الموضوعات، وفي هذا المقال خصصناه للحديث عن سعر الذهب في سوريا، ولمعرفة اسعار الذهب بسوريا تابع المقال للنهاية.

سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021

استقر سعر الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم الاحد 30-5- 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

الذهب بالسوق السوداء

وفي السوق السورية غير الرسمية، ارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا، وصعود سعر الدولار في "السوق السوداء".

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، اليوم الاحد، نحو 3140 ليرة للشراء و3210 ليرات للبيع.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاحد، عند نحو 158 ألفا و500 ليرة للشراء، و159 ألف ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 135 ألفا و786 ليرة للشراء و136 ألفا و286 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر السوق السوداء

بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم، في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 193 ألفا و688 ليرة للشراء، و198 ألفا و576 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فارتفع إلى نحو 169 ألفا و553 ليرة للشراء، و173 ألفا و832 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم ، نحو 145 ألفا و417 ليرة للشراء و149 ألفا و87 ليرة للبيع.

سعر الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم، نحو 123 ألفا و92 ليرة للشراء، و126 ألفا و198 ليرة للبيع.