سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار مقابل الليرة السورية، حيث يهم الكثير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم كل جديد للمتابعين فيما بالعملات وغيرها من الموضوعات، وفي هذا المقال خصصناه للحديث عن سعر الدولار في سوريا، ولمعرفة اسعار الدولار بسوريا تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021

وشهد سعر صرف الدولار في سوريا ارتفاعاً، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد 30 مايو 2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3190 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021

سعر الدولار في البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

ويشار انه فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة بعدما حصوله على 95.1% من الأصوات، بحسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30 -5- 2021

سعر اليورو

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3885 للشراء و3987 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاحد نحو 4517 ليرة للبيع و4640 ليرة للشراء.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 849 ليرة للشراء، و873 ليرة للبيع،

سعر الدرهم الاماراتي

بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 866 ليرة للشراء، و890 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية، نحو 10589 ليرة للشراء، و10880 ليرة للبيع.