سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، لما يهم الكثير من التجار والمتابعين، حيث يبحثون عنه بكثرة، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 -5- 2021

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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 -5- 2021

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً، اليوم الأحد 30 -5- 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 -5- 2021

أسعار اليورو

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

اسعار الجنيه الاسترليني

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في المركزي المصري إلى 22.13 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال السعودي

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

اسعار الدرهم الاماراتي

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

اسعار الدينار الكويتي

كما بقي سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري عند 51.89 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.