قرار برفع سعر زيت التموين المدعوم في مصر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية اليوم الأحد رفع سعر زيت التموين المدعم إلى 21 جنيها بما يساوي (1.34 دولار) للعبوة سعة 1 لتر.

وأوضحت الوزارة أن السبب في رفع سعر زيت التموين المدعوم في مصر هو رفع أسعار الزيوت الخام العالمية.

وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحى قال: "هناك احتياطي استراتيجي آمن ومتوفر من الزيوت لمدة 5 شهور، وفقا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المصيلحى على أن السوق المصرية تلبى الاحتياجات اللازمة من الزيوت، من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 أن أسعار الزيوت العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة فى سعر المادة الخام، وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

وكان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين - المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس - 17 جنيها قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية.

ويشمل برنامج المواد التموينية سلعا أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري من أصل 100 مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد.