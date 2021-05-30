تحديث الأن| تردد قناة الجديد اللبنانية 2021

ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم الاخباري تردد قناة الجديد اللبنانية 2021 بعد البحث المتكرر على تردد القناة من المواطنين اللبنانيين.

وتعتبر قناة الجديد اللبنانية من أبرز القنوات اللبنانية المهمة، نظرًا لما تقدم من محتوى مميز ورائع لجمهورها.

وتقدم قناة الجديد اللبنانية العديد من البرامج والمسلسلات المحلية والعربية والعالمية والمتنوعة، علاوة على متابعة الاحداث السياسية في لبنان والوطن العربي والاحداث الساخنة في العالم وتقدمها من خلال نشرة أخبار.

ولم يقتصر بث قناة الجديد اللبنانية على ذلك، إذ تقدم برامج متنوعة، منها الترفيهية والسياسية والحوارية.

يُشار إلى أن قناة الجديد اللبنانية بدأت ببث أول محتوى لها عام 1992، عبر ترددها على نايل سات وكان حينها اسمها "تيو بيتي".

تعرضت القناة للإغلاق لمدة خمسة سنوات متواصلة، ثم أعادت بثها من جديد باسم "الجديد" في عام 2001، ويعود ملكية القناة لرجل أعمال اسمه "تحسي الخياط".

وتمكنت القناة من عام 2001 حتى عام 2021 جذب انتباه الجمهور اللبناني والعربي لما تقدمه من محتوى مميز ومثير ومهم جدًا يتمتع بالحقيقة مما جعلها من ابرز قنوات لبنان المؤثرة.

وتعرض قناة الجديد العديد من المسلسلات والبرامج المتنوعة في شهر رمضان وغيره، وهو ما جعلها من أفضل القنوات العربية من حيث المتابعة وتحقيق المشاهدات.

ويُعد تردد قناة الجديد اللبنانية من بين أكثر الترددات متابعة ومشاهدة من قبل الجمهور في العالم العربي خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يجعلنا نحن في موقع النهضة نيوز نقدم لكم

تردد قناة الجديد اللبنانية 2021

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12130

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5