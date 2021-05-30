الاحتلال: اشكنازي وصل إلى مصر لمناقشة وقف اطلاق النار مع غزة

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن وزير خارجية الاحتلال جابي اشكنازي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الاحد 30-5-2021 لمناقشة اتفاق وقف اطلاق النار مع المقاومة في غزة.

يُشار إلى أن زيارة اشكنازي تعد الاولى له بعد 13 عاما من الزيارة الرسمية الأخيرة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر. وشكر أشكنازي وزير الخارجية المصري سامح شكري عند وصوله، قائلا "سنعقد عدة اجتماعات ونناقش القضايا الثنائية ونعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونتعمق أكثر في آليات التسوية مع غزة وإعادة اعمار القطاع مع تطبيق دولي".

وأضاف أشكنازي سنؤكد أن "إسرائيل" ملزمة قبل كل شيء بإعادة الأسرى المعتقلين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، خاصة الأسيرين الجنديين "هدار غولدين وأورون شاؤول" و منغيستو وهشام السيد".

وصل أشكنازي إلى مصر برفقة وفد "إسرائيلي" بعد محادثاته مع وزير الخارجية المصري عدة مرات خلال العدوان على غزة، تصر "إسرائيل" على أنه لن يكون هناك إعادة تأهيل لغزة دون حل قضية الأسرى والمعتقلين.

تزامنًا مع زيارة اشكنازي أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإرسال وفد أمني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لإجراء لقاءات منفصلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية فإن الوفد الأمني المصري سيبحث سبل تحقيق التهدئة في الضفة وغزة.