وزير الاشغال: الدمار بغزة يقدر بمئات الملايين من الدولارات

قال وزير الأشغال العامة محمد زيارة اليوم الاحد:" أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة سوف تلبي جميع متطلبات المجتمع، والتقديرات الأولية تشير الى أن حجم الدمار يقدر بمئات الملايين من الدولارات".

وأضاف زيارة: " الاحتلال استهدف المدنيين، والأبراج والمباني السكنية، والمصانع، والبنية التحتية، والطرق، والمياه، ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة والضخ، وجميع مناحي الحياة"، لافتاً أن الحكومة تعمل على مدار الساعة وفق خطة الطوارئ على أساس إعداد الخطط الإغاثية واعادة الإعمار.

وأوضح أن الحكومة في طور تشكيل مجلس خاص يتابع ويضمن شفافية عملية اعادة الاعمار، الذي سيتم اختيار اعضائه بالتشاور مع كل الجهات التي لها علاقة بعملية اعادة الاعمار.

وتابع زيارة قائلاً: "نعمل الآن مع مؤسسات أممية على عملية تقييم حقيقي للأضرار الموجودة، تبدأ من مستوى عال بخرائط أقمار صناعية، وتنتهي بالتفاصيل الخاصة بكل منشأة تم تدميرها أو الحاق الضرر بها ".