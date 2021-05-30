سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 30 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، حيث يهم الدولار الكثير من المتابعين والتجار بسوريا، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع، ولمتابعة اسعار الدولار في لبنان تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 30 -5- 2021

شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً، اليوم الأحد 30 -5- 2021، في السوق السوداء، واستقر في البنك المركزي.

وزاد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء إلى 12750 ليرة للشراء و12800 ليرة للبيع، مقابل 12675 ليرة للشراء و12725 ليرة للبيع، أمس

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 30 -5- 2021

المصرف المركزي وسعر الدولار

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء ،أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

سعر البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.