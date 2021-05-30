الصحة: 3 وفيات و210 إصابات بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و137 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، انه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة: "نابلس 1، رام الله والبيرة 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 10، جنين 16، قلقيلية 1، نابلس 16، رام الله والبيرة 6، بيت لحم 1، الخليل 1"، قطاع غزة 159.

كما اشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 20، جنين 20، قلقيلية 9، نابلس 16، رام الله والبيرة 28، بيت لحم 3، الخليل 9، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، طوباس 1، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 25.

ولفتت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت الكيلة وجود 24 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 65 مريضاً.

ونوهت انه بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة 306,946 بينهم 217,575 تلقوا الجرعتين من اللقاح.