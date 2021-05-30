أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 31-5-2021 ، فريق فلسطين اليوم اعد لكم هذه المقالة حيث استقرت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف وذلك ترقبا لتعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية، فيما استقر سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 229.44 ريال (61.18 دولار) .

ونشير إليكم في هذه المقالة بشأن أسعار الذهب في السعودية ، إذ بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 200.76 ريال (53.54 دولار)، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 172.08 ريال (45.89 دولار).

جرام الذهب عيار 14 في السعودية بقى سعر عند 133.84 ريال (35.69 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب في السعودية :

اليوم الاثنين الموافق 31-5-2021، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7140 ريالا (1904 دولارات)، أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1606.05 ريال (428.28 دولارا) .

السعر العالمي للذهب :

وأوضحت وسائل إعلام دولية، أن السعر الفوري للذهب قد ارتفع خلال الأيام الماضية في ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.2% إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة), فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي، الامر الذي أدى لتسارع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في ابريل.

هناك زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي، وفق ما قاله مدير المعادت في هاي ريدج فيوتشرز، وأشار إلى أن جميع تلك العوامل تواصل دعم بيئة التضخم الكامن وهو ما يصب في صالح الذهب.

ارتفاع الذهب :

ويرتبط ارتفاع سعر الذهب بتراجع العملات الرقمية، خلال الأسبوع الماضي، لتصل سعر الأوقية عالمياً إلى مستوى 1881.2 دولار إلى جانب تراجع سعر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في 3 أشهر ، حسبما ذكر مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج.

كما أن الزيادة مرتبطة بزيادة الطلب على المعدن الأصفر من صناديق الاستثمار، باعتباره مخزن قيمة عالية في ظل التطورات الراهنة، كذلك تراجع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة.