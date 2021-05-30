صحة غزة : حالة وفاة و"159" إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة 30/5/2021 ، عن وفاة مواطن ليرفع الوفيات كورونا "1018" وإصابة "159" إصابة بكورونا بعد اجراء "701 " فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الي تعافي 25 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، ليرفع اجمالي المتعافين 104913 حالة .

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين 108909 اصابة ، مشيرةً الى ان اجمالي الحالات النشطة 2978 حالة .

وأوضحت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 114 حالة.اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 77 حالة.

وبشأن التطعيمات اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39155 شخص