إغلاق مراكز علاج كورونا في الضفة..والسبب!

إغلاق مراكز علاج كورونا في الضفة

أعلن مسؤول طبي فلسطيني اليوم الاحد 30/5/2021 عن إغلاق كامل لأقسام علاج مرض كورونا في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية نتيجة الانخفاض الكبير في اعداد الاصابات بكورونا.

وقال عنان الراشد منسق أسرة مرضى كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، "، إن حالة الانخفاض في أعداد الإصابات بالمرض ترافقت مع إغلاق عدة مستشفيات كانت مخصصة لعلاج مصابي كورونا في مدن الضفة.

وأوضح الراشد أن عمليات التطعيم الكبيرة التي جرت في الضفة الغربية أدت لمناعة مجتمعية، وهو ما أسفر عن انخفاض أعداد الإصابات بشكل عام، وأعداد المرضى في المستشفيات.

وذكر أنه بناء على المعطيات والأرقام المسجلة في مدن الضفة الغربية، تم إغلاق أقسام علاج مرض كورونا في المستشفيات الحكومية.

يأتي ذلك فيما سجلت الأراضي الفلسطينية أمس السبت، 3 حالات وفاة بمرض فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد التقرير اليومي للوزارة، بتسجيل 269 إصابة جديدة بالمرض، 19 منها في الضفة الغربية و250 في غزة، مقابل 399 حالة تعاف.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فبلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304889 شخصا، بينهم 217207 تلقوا جرعتين من اللقاح.