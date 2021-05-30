سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني اليوم الاثنين 31-5-2021 ، فريق فلسطين اليوم يواصل تقديم سلسلة من المقالات التي توضح سعر صرف العملات مقابل الجنية السوداني .

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني استقر اليوم لدى البنك المركزي ، فيما قفز في تعاملات السوق السوداء، فيما بقي سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 415.86 جنيه للشراء و418.98 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار في سوق النقد غير الرسمية والتي تعرف بالسوق ( السوداء ) إلى 470 جنيها، مقابل 450 جنيها أمس، وقالت وسائل إعلام محلية، أن ارتفاع سعر الدولار في المصارف، يأتي رغم إعلان البنك المركزي السوداني، الخميس الماضي، عن تنظيم مزاد ثان للعملات الأجنبية لبيع 50 مليون دولار للبنوك.

وفي وقت سابق ، أطلق البنك المركزي السوداني، نظام مزادات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولار، في المقابل، أعلن البنك الدولي، في تصريح له، تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

وتم تأسيس شركة سعودية سودانية برأس مال 3 مليارات دولار ، وفق ما كشف عنه عضو مجلس السيادة السوداني العادي إدريس.

وفي السودان، استحدث السلطات إجراءات لجذب التحويلات التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، وأيضًا الاستثمارات من السودانيين المقيمين في خارج الدولة .

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني :

وفي بنك السودان المركزي استقر سعر اليورو عند 507.01 جنيه للشراء و510.81 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو الاوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) 545 جنيها.

وسجل الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1382.03 جنيه للشراء و1392.40 جنيه للبيع.

بالمقابل، استقر سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي عند 586.88 جنيه للشراء و591.28 جنيه للبيع. ولدى السوق الموازية بلغ 630 جنيها.

وفي السوق الموازية زاد سعر الريال السعودي إلى 120 جنيها مقابل 119 جنيها، فيما استقر السعر لدى بنك السودان المركزي عند 110.89 جنيه للشراء و111.72 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي عند 113.22 جنيه للشراء و114.07 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 124 جنيها، مقابل 122 جنيها، أمس.