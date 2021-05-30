تظاهرة كبيرة في واشنطن لدعم الفلسطينيين في مواجهة عدوان الاحتلال

خرجت تظاهرة كبيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، داعمة لفلسطين وشعبها، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي المحتلة.

وأفادت مواقع إعلام دولية، بأن الآلاف من المتظاهرين تجمعوا أمام نصب "لنكولن التذكاري" أحد المعالم الشهيرة في واشنطن، حاملين أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة لنضال شعبها ضد الاعتداءات "الإسرائيلية".

وهتف المشاركون شعارات داعمة لفلسطين منها: "الحرية لفلسطين" و"فلسطين ستتحرر يوما ما".

هذه المسيرة الداعمة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، حظيت بدعم ومشاركة من الجالية المسلمة في مختلف الولايات، والأمريكيين السود المضطهدين، إضافة إلى اليهود الأرثوذكس.

وفي 10 مايو، شن جيش الاحتلال عدوانًا وحشيًا على غزة، برا وجوا وبحرا، استمر حتى تاريخ 21، أسفر عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة 17 مسنا