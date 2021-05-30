البيض المسلوق مفيد للدماغ والرجيم

يمكن أن يكون البيض المسلوق على مائدة الفطور صباحا لما له من فوائد متعددة للجسم أهمها فوائده لصحة الدماغ.

سلق البيض من أبسط وأشهر طرق طهيه وأكثرها صحة، ولكن مع الحرص على تنظيف البيض جيداً قبل سلقه، يختلف البعض حول مدى تفضيل تناول البيض بهذه الطريقة من عدمه، ولكن لا شك أنه يحمل الكثير من الفوائد الصحية، فما هي فوائد البيض المسلوق بالتحديد؟

فوائد البيض

البيض يحتوي على قائمة رائعة من المغذيات المهمة للجسم، بما فيها الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتشمل هذه القائمة ما يلي:

فيتامين أ

فيتامينات ب

فيتامين د

فيتامين هـ

البيوتين

الكولين

حمض الفوليك

اللوتين والزيكسانثين

الفسفور

اليود

الحديد

السيلينيوم

فوائد البيض للجنس

البيض يعزز الصحية الجنسية للرجال! فوائد البيض المسلوق لصحة الدماغ

قد يكون البيض المسلوق جيداً لوظائف المخ لأنه يحتوي على الكولين، وهو عنصر غذائي ينظم عمل الدماغ والجهاز العصبي، كما يزيد من صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الكولين الموجود في البيض في الحفاظ على بنية أغشية خلايا المخ، والتي تساعد على نقل الرسائل من الدماغ إلى الأعصاب والعضلات، كما يساعد عند تناوله أثناء الحمل على تطور دماغ الجنين والوقاية من العيوب الخلقية