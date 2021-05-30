تشكيلة حكومة التغيير "الإسرائيلية" المتوقعة بين "بينت ولابيد"

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الاحد، توقعات تشكيلة حكومة التغيير "الإسرائيلية" بين نفتالي بينيت ويائير لابيد المرتقبة.

مساء الجمعة، وافق رئيس حزب "يمينا" الصهيوني نفتالي بينيت على تشكيل حكومة تغيير مع يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد".

ومن المتوقع أن يتم التنصيب في غضون 10 أيام، حيث سيتولى بينيت رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، وسيحل لابيد مكانه في نوفمبر 2025.

و بحسب المصادر، فهناك تقديرات بأنه سيتم إصدار إعلان رسمي حول هذا الموضوع مساء السبت أو في موعد لا يتجاوز الأحد.

تشكيلة حكومة التغيير "الإسرائيلية" وفق "يديعوت":

رئيس الوزراء (أول عامين) نفتالي بينت

رئيس الوزراء بالتناوب - وزير الخارجية - يائير لابيد

وزير القضاء - جدعون ساعر

وزير المالية - أفيغدور ليبرمان

وزير الدفاع - بيني غانتس

وزيرة النقل - ميراف ميخائيلي

وزير الصحة - نيتسان هورفيتس

وزير الأمن الداخلي - عومر بارليف

وزير تطوير النقب والجليل - إيلي أفيدار

وزيرة التعليم - يفعات شاشا بيطون

وزير الأديان - متان كهانا

وزيرة الاقتصاد - أورنا بربيابي

وزيرة الرفاه - كارين الحرار

وزيرة الاستيعاب والهجرة - بنينا تمانو شاطا

وزير التعاون الإقليمي - عيساوي فريج

وزير/ة الشتات - جلعاد كريب - إيميلي مواطي

وزير الاتصالات - يوعاز هندل

وزيرة الداخلية - أيليت شاكيد

وزير الطاقة - يوآف رازبوزوف

وزير البناء والإسكان - إليعازر شطيرن

وزير الثقافة والرياضة - حيلي تروبر

وزيرة حماية البيئة - تمار زاندبيرغ

وزير الزراعة - ألون شوستر

وزيرة المساواة الاجتماعية - ميراف كوهين

رئيس الكنيست مئير كوهين

رئيس لجنة المالية - عوديد فورير

ميكي ليفي (لم يتقرر بعد)

زئيف إلكين (لم يتقرر بعد)

ميخائيل بيطون (لم يتقرر بعد)

حقائب وزارية لم توزع بعد : العلوم، السياحة، القدس، الشؤون الاستراتيجية