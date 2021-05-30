"طقس فلسطين".. نهارًا أجواء صيفية حارة نسبيًا وليلاً معتدلة

تغيير تسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال، اليوم الاحد، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة على الأراضي الفلسطينية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام وتصفو الأجواء، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

غدًا الاثنين، سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل ، وتسود أجواء معتدلة صباحاً في الجبال، وفق موقع طقس فلسطين.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبعد غد الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء معتدلة صباحاً في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.