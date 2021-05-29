سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 29 مايو 2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 30 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الدولار في لبنان، حيث انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 30 مايو 2021، خلال تعاملات "السوق السوداء".

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 30 مايو 2021

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق غير الرسمي "السوداء"، اليوم السبت، نحو 12675 ليرة للشراء، و12725 ليرة للبيع، مقابل نحو 13000 ليرة للشراء، و13050 ليرة للبيع، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 30 مايو 2021

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 30 مايو 2021

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.