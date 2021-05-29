سعر الدولار في لبنان اليوم الاحد 30 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية لأهميتها لدى الكثير من التجار والمتابعين، وبعدما وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاحد 30 -5- 2021

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الاحد 30 -5- 2021، خلال تعاملات "السوق السوداء".

الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق غير الرسمي "السوداء"، اليوم الاحد، نحو 12675 ليرة للشراء، و12725 ليرة للبيع، مقابل نحو 13000 ليرة للشراء، و13050 ليرة للبيع، أمس.

خطوات المصرف المركزي

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء ،أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

سعر السوق السوداء

كما ظل سعر الدولار في السوق السوداء الذي سبق أن وصل إلى 15 ألف ليرة قبل أن يعود إلى أن يتراوح بين 12500 و13 ألفا.

وكانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019.

سعر البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر البنك المركزي

وبقي سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.