جريدة أخبار الأدب المصرية تتضامن مع فلسطين بعددها الجديد

خصصت جريدة أخبار الأدب المصرية عددها الجديد الصادر، اليوم السبت، للتضامن مع القضية الفلسطينية حمل عنوان "مصر وفلسطين في مواجهة طمس الهوية"، بهدف إبراز الإبداع الأدبي العربي المناصر للحق الفلسطيني.

وأصدرت مع العدد ملحق إبداعات لنصوص فلسطينية من 16 صفحة أدبية متخصصة بأقلام كتاب وشعراء فلسطينيين أعدها الكاتب زياد خدّاش، وعلى الغلاف أبيات للشاعر عبد الرحمن الأبنودي وهي (يا قدس قولي لحيطانك/ اثبتي بقوة/ هيخلصك ابنك/ اللي أنا.. مانيش هوه/ لا تبحثي عن حلول/ الحل من جوه).

وتصدر جريدة أخبار الأدب عن مؤسسة دار أخبار اليوم، وعرضت في عددها الجديد مقالات وتحقيقات ثقافية وكتابات نثرية وشعرية حول القضية الفلسطينية، استرداد الذاكرة الوطنية.

وخصص رئيس تحرير أخبار الأدب علاء عبد الهادي مقاله عن فلسطين بعنوان: "غدا سيزهر الليمون"، وتحقيق أدبي يحمل عنوان "على هامش حب الشيخ جراح" بقلم محمود الورداني، و"إرشادات إسرائيلية للانفصال عن الواقع" بقلم نائل الطوخي، و"إريش فريد وحرية فتح الفم في المسألة الإسرائيلية" بقلم سمير جريس، و"الكاميرا في مواجهة محو الهوية"، و"القدس كما لم ترها من قبل"، "وسائط جديدة للصراع: الراب، المميز، افلام إليا سليمان"، قصف يستهدف الحكايات والذكريات، مقال لـ"تشومسكي" عن مغزى القصف الإسرائيلي تغطية متفردة لقصف إسرائيل لمكتبة سمير منصور، وساحات جديدة للصراع باستهداف مواقع التواصل الاجتماعي .

من جانبها، أعربت سفارة دولة فلسطين لدى مصر عن تقديرها للدعم المصري الكبير في كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية، واصلة شكرها لمؤسسة أخبار اليوم المصرية ورئيس تحرير جريدة أخبار الأدب وكافة الكتاب وأسرة التحرير والأدباء المصريين لحرصهم على إبراز الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية بأقلامهم الحرة، لتسلط الضوء وتؤازر الصمود الفلسطيني أمام عنجهية وبطش الاحتلال ودفاع الشعب الفلسطيني عن ذاكرته ووجوده سعيا نحو مستقبل أفضل، يستند إلى العدالة وإنجاز الحقوق التي كفلتها الشرائع والقوانين.