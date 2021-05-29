سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 30 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار مقابل الليرة السورية لما لها من اهمية لدى الكثير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 30 -5- 2021

وشهد سعر صرف الدولار في سوريا، استقراراً خلال التعاملات اليوم الاحد 3-5-2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

وبلغ سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3140 ليرة للشراء و3210 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 30 -5- 2021

سعر الدولار في السوق السوداء

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3825 للشراء و3916 للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 30 -5- 2021

الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت نحو 4550 ليرة للبيع و 4440 ليرة للشراء.

الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 835 ليرة للشراء، و857 ليرة للبيع.

الدرهم الاماراتي

بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 852 ليرة للشراء، و 874 ليرة للبيع.

الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية، نحو 10434ليرات للشراء، و 10693 ليرة للبيع.