"النواب العراقي" يناقش اعتدءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني

ناقش مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى بعد الاجازة النيابية، اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأجمعت جميع الكتل البرلمانية ورئاسة المجلس دعمها ومساندتها لفلسطين في مواجهتها الشاملة مع دولة الاحتلال.

ودعا المجلس جميع الشعوب العربية والإسلامية وقوى الحرية والعدالة بالعالم، إلى الوقوف بقوة مع الحق الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم لدولة فلسطين وشعبها البطل، كما دعت الحكومة العراقية لتقديم كل ما تستطيع من دعم.

ومرر المجلس في جلسته المسائية التعديل القانوني الخاص بالجالية الفلسطينية في العراق بالقراءة الثانية، والذي ينص على مساواة المقيم الفلسطيني في العراق لمدة عشر سنوات متواصلة مع المواطن العراقي بالحقوق والواجبات ما عدا حق الجنسية والترشح والانتخاب.

ومن المتوقع أن يكون إقرار التعديل بالقراءة الثالثة والنهائية مع نهاية الأسبوع الحالي.