الجهاد الإسلامي تشكر الجماهير التي شاركت في مهرجان الانتصار وسط غزة

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جزيل الشكر والعرفان للجماهير الفلسطينية الوفية للشهداء والمقاومة التي زحفت من كل محافظات قطاع غزة للمشاركة في مهرجان الانتصار، الذي أقامته الحركة مساء اليوم في أرض السرايا بمدينة غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إن ساحة السرايا والشوارع المحيطة بها على امتداد البصر امتلأت بالحشود الجماهيرية، مشيرة إلى أنها بذلك تعلن بوضوح انحيازها لنهج الجهاد والمقاومة وتجدد تأكيدها على الالتزام بحماية المقدسات والالتفاف حول المقاومة كطريق للتحرير.

وأضافت الجهاد الإسلامي: "نعاهد الله تعالى ثم نعاهد جماهيرنا الوفية أن نحمي خيارها وأن نمضي على طريق الشهداء ونحفظ وصاياهم".

وجّهت الحركة، التحية لقادة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والأذرع العسكرية والغرفة المشتركة للمقاومة على حضورهم ومشاركتهم التي تدلل على عمق الوحدة الوطنية التي تفخر بها غزة وتجسدها في كل المحطات.

كما ثمّنت دور الأجهزة الأمنية والشرطية التي بذلت جهودا كبيرة في التعاون والتنسيق لتنظيم وصول الحشود لوسط غزة وتأمين سلامة المواطنين والمركبات والحافلات.

ووجّهت الشكر لكافة المواطنين القاطنين في الشوارع المحيطة ولأصحاب المصالح التجارية على ما قدموه وعلى تفهمهم ومساندتهم .

وشكرت الحركة، وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع التي واكبت الحدث بالتغطية المباشرة ونقلت صورة الالتفاف الشعبي حول نهج المقاومة والصمود الفلسطيني والوحدة الوطنية.