سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، ويهم هذا الموضوع الكثير من المتابعين، ولذلك وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 -5- 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 29 -5- 2021، في تعاملات محدودة لدى الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة الكبرى.

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 -5- 2021

أسعار اليورو

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 22.18 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.