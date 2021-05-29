انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021، حيث ننشر لكم سعر الذهب في مصر، نظراً لما له من اهمية كبيرة لدى الكثير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021 بشكل كبير عن يوم أمس الجمعة، وتحظى اسعار الذهب على اهتمام كبير في مصر.

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021

وجاءت اسعار الذهب في مصر كما يلي:

عيار 24 927 إلى 929

عيار 22 850 إلى 852

عيار 21 811 إلى 813

عيار 18 695 إلى 697

عيار 14 541 إلى 542

عيار 12 463 إلى 465

الاونصة 28,825 إلى 28,896

الجنيه الذهب 6,488 إلى 6,504

الكيلو 926,857 إلى 929,143

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 958.86 جنيه $61.24

سعر الذهب عيار 22 878.96 جنيه $56.14

اسعار الذهب عيار 21 839.02 جنيه $53.58

اسعار الذهب عيار 18 719.16 جنيه $45.93

سعر الذهب عيار 14 559.34 جنيه $35.72

سعر الذهب عيار 12 479.43 جنيه $30.62

سعر الذهب عيار 9 359.57 جنيه $22.96

اسعار أوقية الذهب 29,821 جنيه $1,905

اسعار جنيه الذهب 6,712 جنيه $428.68

اسعار كيلو الذهب 958,859 جنيه $61,238

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 مايو 959.09 839.23 719.33 559.47 479.55

27 مايو 956.58 837.03 717.45 558.01 478.29

26 مايو 956.74 837.17 717.57 558.10 478.37

25 مايو 957.34 837.69 718.01 558.45 478.67

24 مايو 948.15 829.65 711.12 553.09 474.07

23 مايو 947.95 829.48 710.97 552.97 473.98

22 مايو 947.46 829.05 710.61 552.69 473.73

21 مايو 948.23 829.72 711.18 553.14 474.12

20 مايو 946.57 828.27 709.94 552.17 473.28

19 مايو 943.15 825.28 707.37 550.17 471.58