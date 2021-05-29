استمرار فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات لغزة ونقل الجرحى

تواصل السلطات المصرية اليوم السبت، فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي لاستقبال الجرحى والمصابين، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأوضحت مصادر محلية ان السلطات المصرية وافقت على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت المصادر إلى انه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج.

تجدر الاشارة إلى أنه تم تشغيل معبر رفح يوم الأحد قبل الماضي استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.