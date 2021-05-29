الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع اهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية سلمية مع أهالي حي الشيخ جراح المهددة منازلهم بالاستيلاء عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة التضامنية واعتدت عليهم بالضرب واطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، وابعدتهم بقوة السلاح من مدخل الحي المغلق بالمكعبات الإسمنية منذ أكثر من أسبوعين.

وأضافوا ان قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين واعتدت على عدد منهم بالضرب، ومنعتهم من القيام بواجبهم بتغطية الاحداث الجارية هناك.

وتواصل سلطات الاحتلال إجراءات التضييق على أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، في اطار خطتها لتهجيرهم من منازلهم لصالح المستوطنين.