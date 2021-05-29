الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 وموعد الصرف وشروط الاستلام

إليك رابط الاستعلام منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بتخصيص هذه المقالة حول منحة العمالة الغير منتظمة والتي تعد أحد الإعانات التي قدمتها الدولة من خلال الوزارة القوى من أجل مساعدة العمالة اليومية من ليس لديهم دخل ثابت .

فريق فلسطين اليوم يحرص دومًا على نشر رابط الاستعلام منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة والتي تأتي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطنين المصرين بسبب فرض الحكومة قانون حظر التجوال في مواجهة كورونا .

واثرت هذه الاجراءات بشكل كبير على مصدر رزق العمال في مصر الذين وقع عليهم ضرر ، وهو ما دفع السلطات إلى توزيع مساعدات مالية عليهم ضمن منحة العمالة الغير منتظمة .

شروط منحة العمالة الغير منتظمة 2021 :

أولاً: الشرط الأول، هو أن يكون الشخص المستفيد من هذه المنح بشكل كامل لا يملك أي وسيلة من وسائل العمل المختلفة والتي تجني عليه المال، حيث إذا تم اثبات ذلك فسوف يتم رفضه بشكل كامل.

ثانيًا: الشرط الثاني، ويمكن أن تحصل على المنحة الأرامل والمطلقات.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 :

رابط الاستعلام عن منحة 500 جنية للقوي العاملة الغير منتظمة :

أولاً: ولابد من الأشخاص المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة ، أن يتابعوا هذه الخطوات :.

أولاً: وفي الخطوة الأولى يترتب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة هو https://www.manpower.gov.eg

ثانيًا: وفي الخطوة التالية، اضغط علي منحة العمالة الغير منتظمة

ثالثا: ثم يترتب على المستفيد من المنحة إدخال الرقم القومي قيم الضغط علي الاستعلام

رابعًا: وأخيرًا ، سوف تظهر كل المعلومات التي تريد معرفتها الخاصة بالعمالة الغير منتظمة

وفي تاريخ 14-4-2021، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين المديرية بمحافظة شمال سيناء 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم أثنين من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وهذا التعيين الجديد في سيناء، يأتي ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبي العمل.