موعد امتحانات السادس الابتدائي العراق 2021 وهذه ضوابط الحضور للطلاب

يبحث الطلبة عن موعد امتحانات السادس الابتدائي العراق 2021 عبر مواقع الانترنت والمنصات الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعد اتن اعلنت التربية والتعليم رسميًا عن الموعد المحدد لاختبارات الصف السادس الابتدائي المقرر من وزارة التربية والتعليم ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف معًا عن موعد الامتحانات .

عمليات بحث الطلاب وأولياء أمور الطلاب زادت على جوجل وغيره من مواقع الانترنت بشأن موعد امتحانات السادس الابتدائي العراق 2021 ، وهنا سيتمكن الطلاب من التعرف على الاختبارات وفق الجدول المحدد الصادر عن وزارة التربية والتعليم .

ويتم اجراء اختبارات موعد امتحانات السادس الابتدائي العراق 2021 وسط إجراءات احترازية في حين يسود خوف من الطلاب وأولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم.

ومن المقرر أن تكون اللجان الخاصة بتقديم الامتحانات معقمة ومؤمنة لعدم تفشي الفيروس بين الطلاب او العلمين، وفي وقت سابق قد تم الاعلان بشكل مسبق أن جميع الامتحانات والآن ستجرى بشكل حضوري .

حيث يحضر جميع الطلاب الاختبارات في المدارس وان الاختبارات ليست إلكترونيا كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد امتحانات السادس الابتدائي العراق 2021 :

موعد امتحانات السادس الابتدائي العراق 2021 هو يوم 13 يونيو للعام الحالي 2021.

وستبدأ المحافظات الأولى في أداء الاختبارات هي دهوك، اربيل ، السليمانية، على أن تكون تلك هي الاختبارات النهائية.

وأعلنت وزارة التربية التعليم سابقًا، عن بعض الضوابط التي سيؤدي بها طلاب الشهادة الابتدائية والاختبارات الخاصة بهم فيها.

أولاً: أول الضوابط ، الطالب المصاب فيروس كورونا او الطالب الذي يعاني من التهابات في الحلق أو سخونة او اي عرض من اعراض الاصابة فيروس كورونا يترتب الذهاب إلى متخصص معتمد.

ثانيًا: إحضار نتائج الفحص إلى المدرسة للتعرف ما إذا أن الطالب يمكنه الحضور لأدا الاختبار أو أن الطالب سيتأجل الاختبار الخاص به.

هذه هي بعض الضوابط التي يترتب من خلالها الحضور الى الاختبار لطلاب السادس الابتدائي في العراق 2021 . ونتمنى في نهاية المقالة بأن تكون قد نالت اعجابكم ودمتم .