الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة اعداد الوفيات والاصابات بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، اليوم السبت، حصيلة أعداد الوفيات والاصابات وحالات التعافي في جميع محافظات الوطن خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 6، جنين 2، نابلس 6، رام الله والبيرة 5"، قطاع غزة 250.

وبينت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 15، جنين 23، نابس 15، رام الله والبيرة 101، سلفيت 7، ضواحي القدس 1، الخليل 25، طوباس 1، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 210.

وسجلت 3 حالات وفيات بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 73 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304,889 بينهم 217,207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد المواطنين المطعمين، فقد بلغ اجمالي المواطنين المطعمين في المحافظات الشمالية: 265,734 مواطنًا، وفي المحافظات الجنوبية: 39,155.