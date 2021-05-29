داخلية غزة تعلن عن آلية السفر وكشف المسافرين عبر معبر رفح البري غدًا الاحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر وكشف المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غد الأحد 30 مايو 2021.

وأوضحت الداخلية، أن السفر غدًا الاحد سيكون للحافلتين: الخامسة والسادسة من الكشف السابق.

ودعت المسافرين إلى إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد يوم غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

ونوهت إلى ضرورة إجراء فحص كورونا للحافلات (من الثالثة حتى الخامسة) يوم الإثنين، وللحافلتين (السادسة والسابعة) يوم الثلاثاء.