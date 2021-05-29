دعوات للمشاركة في وقفة رافضة لحصار الاحتلال لحي الشيخ جراح

دعا نشطاء مقدسيون ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح، اليوم السبت، لوقفة ضد الحصار المفروض على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، اليوم الساعة الخامسة مساء أمام مدخل الحي.

وناشد أهالي الحي للمشاركة الفاعلة في الوقفة الرافضة لسياسة الاحتلال في فرض الحصار على الحي والتضييق على سكانه.

وأكد أهالي الحي أن المعركة مع الاحتلال لم تنته، وأن ثبات أهالي الحي قد أوقف قرارات التهجير ولو مؤقتا، وأن قرار تأجيل قضايا إخلاء السكان في سلوان والشيخ جراح لم يكن ليحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع، والعمل الميداني المؤثر.

وشدد النشطاء وأهالي الحي أن المطلوب اليوم هو الضغط على الاحتلال لإلغاء قرارات ترحيل سكان الحي لصالح جمعيات استيطانية بشكل نهائي ورفع الحصار عن الحي.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها على مداخل الحي ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

وأفادت الناشطة المقدسية منى الكرد إن الحي تحول إلى ثكنة عسكرية مغلقة منذ 21 يوما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استفزاز الأهالي وإعاقة حركة تنقلهم، فيما تسمح للمستوطنين بالتنقل بحرية.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات يومية بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.