"الاشغال بغزة" تشرع بإزالة مباني مهددة بالانهيار بعد تعرضها للقصف

شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة العربية للإعمار بالعمل على إزالة عمارة عجور غرب مدينة غزة بعد تعرضها للقصف الاسرائيلي جراء العدوان الأخير على غزة.

وبدأت الطواقم بإزالة المبنى المكون من 7 طبقات، بعد تعرضه للاستهداف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الأشغال في وقت سابق بأن المبنى أصبح مائلا بسبب تعرض الأساسات للاستهداف من طائرات الاحتلال بالإضافة لعدة استهدافات حوله.

وأشارت إلى أن طواقمها تعمل على إزالة المباني الخطرة التي بها ميول قد تصل لنحو متر ومباني أخرى قصفها الاحتلال ولم تنهار كخطوة أولى.

وأكدت الوزارة أن جميع ما دمره الاحتلال سيبنى خلال عام في حال وصلت أموال الإعمار المرصودة.

































