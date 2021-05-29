بيتسيلم يطالب بآليات تنفيذ لقرار مجلس حقوق الانسان لمحاسبة الاحتلال

قال المتحدث باسم منظمة "بتسيلم" الحقوقية كريم جبران، إنه كان يتم سابقا عرقلة لجان التحقيق السابقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وما يميز هذا القرار الأممي هو صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وطالب جبران صباح اليوم السبت، بآليات تنفيذ في اللجنة لتعزيز محاسبة الاحتلال وفق القانون.

وأشار إلى أنه بحوزة المنظمة تقارير حديثة بشأن تصعيد قوات الاحتلال واستخدامها القوة المفرطة ضد السكان والمتظاهرين، مؤكدا أن هذه التقارير توضح جرائمها وهي متاحة لأية لجنة تحقيق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.