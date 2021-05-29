الصحة في غزة تنشر احصائية بعدد وفات واصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت احصائية بشأن وفيات واصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد اجراء فحص مخبري لـ 870 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم السبت، ان 250 اصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي التراكمي للمصابين بـ كورونا إلى 108750 اصابة، أما عدد الحالات النشطة حاليًا تبلغ 2845 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في غزة إلى 1017 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بعدد حالات التعافي ذكرت الصحة إلى أنها سجلت 210 حالة جديدة تعافت من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 104888 حالة منذ مارس 2020.

وعن الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى والحالات الخطيرة اشار بين الصحة إلى أن الحالات التي تحتاج لرعاية صحية تبلغ 107 حالة أما الحالات الخطيرة والحرجة 73 حالة.

وفيما يتعلق باللقاح أوضحت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، وأن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 39155 شخص.