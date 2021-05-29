البرازيل تواجه أسوأ كارثة لها منذ 91 عامًا

تواجه البرازيل خلال هذا الأسبوع أسوأ كارثة لها منذ 91 عامًا وهي أزمة الجفاف في البلاد، حيث حذرت الوكالة الفدرالية من خطورة موجة الجفاف.

ووفقًا لوكالات الانباء فإن البرازيل زادت المخاوف من ترشيد استهلاك الطاقة والتأثير على توليد الطاقة الكهرومائية وعلى الزراعة، في الوقت الذي يزداد فيه خطر نشوب حرائق في غابات الأمازون.

وأوصت لجنة مراقبة قطاع الكهرباء في ساعة متأخرة من مساء الخميس باعتراف هيئة تنظيم المياه بحالة "ندرة المياه"، بعد الجفاف المطول الذي أصاب المناطق الوسطى والجنوبية من البرازيل، على امتداد حوض نهر بارانا.

من ناحية أخرى أصدرت وكالة مراقبة الطقس المرتبطة بوزارة الزراعة أول "إنذار طارئ من الجفاف" في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وقالت: "من المرجح أن تظل الأمطار نادرة في خمس ولايات برازيلية خلال تلك الفترة.