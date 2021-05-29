"الانقاذ البحري" بغزة تحذر المواطنين من السباحة في هذا الوقت!

حذرت طواقم الإنقاذ البحري في قطاع غزة اليوم السبت، من السباحة في أوقات غير مناسبة على شاطئ البحر وذلك بعد تكرار عمليات غرق المواطنين لا سيما أمس الجمعة.

وتوفيت أمس طفلة بعد غرقها في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أفادت مصادر محلية عن وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا تعرض للغرق في بحر رفح جنوب القطاع.

وأوضحت طواقم الانقاذ البحري وفقًا لما نقلته إذاعة الأقصى، أن خطر السباحة يزداد في فترة المساء، وخصوصاً من الساعة 8:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، أي قبل وبعد دوام المنقذين.

ودعت، المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد التي تحددها طواقم الانقاذ خشية من التعرض للغرق وعدم القدرة على انقاذ الأرواح.