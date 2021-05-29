"هيئة مستقلة" ترحب بقرار حقوق الانسان بشأن العدوان على غزة



رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في قطاع غزة اليوم السبت، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا سيما خلال العدوان الأخير على القطاع.

وأوضحت الهيئة أن القرار خطوة مهمة تجاه مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبونها، وتتطلع إلى سرعة تشكيل اللجنة والبدء في تولي مهامها.

وثمنت الهيئة تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، في سياق افتتاحها لجلسة المجلس، حيث نقضت المزاعم والمبررات الإسرائيلية المستندة الى مبدأ حق الدفاع عن النفس ومراعاة الاحتلال لمبدأ التناسبية في الهجوم والدفاع، وما صرحت به بأنها لم تر أي دليل على استخدام المباني المدنية التي تعرضت لهجمات إسرائيلية في القطاع لأغراض عسكرية، وأنه سيتم توصيف تلك الهجمات بجرائم حرب في حال ثبوت عدم مراعاتها لمبدأ التناسبية.

وكان المجلس قد تبنى مساء يوم الخميس الموافق 27 أيار/مايو قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13/ نيسان 2021، وذلك بعد تصويت 24 دولة لصالح القرار، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

واعتبرت الهيئة قرار مجلس حقوق الانسان سابقة إيجابية؛ حيث إنه وللمرة الأولى يصدر قرار عن المجلس بعدم تقييد الإطار الزمني للجنة التحقيق الدولية، ومنح لجنة التحقيق ولاية زمنية مفتوحة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت على جانبي الخط الأخضر.

يُشار إلى أن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ مساء يوم الإثنين الموافق 10 أيار، واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 21 أيار 2021، وأدى إلى مقتل (288) مدنيا فلسطينيا، بينهم (69) طفلا، و(40) سيدة، و(17) مسنا، وإصابة أكثر من (8900) مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة، منها (90) صُنفت شديدة الخطورة. كما استهدف العدوان بشكل رئيس الأعيان المدنية والبنية التحتية، بقصف عنيف أدى إلى إحداث أضرار كبير فيها، حيث تعرضت (1447) وحدة سكنية للهدم الكلي، إلى جانب (13000) وحدة سكنية أخرى تضررت بدرجات متفاوتة.