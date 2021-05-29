ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 66 أسيرًا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة صباح اليوم السبت، بأن قائمة "عمداء الأسرى" في سجون الاحتلال ارتفعت إلى 66 أسيرا، بعد دخول الأسير عبد الرحمن حسان وشاح (50 عاما)، من سكان مخيم البريج وسط القطاع والمعتقل منذ 29 أيار/ مايو2001.

يُشار إلى أن مصطلح "عميد الأسرى" يطلق على الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حسن قنيطة رئيس لجنة إدارة الهيئة بغزة أن قوات الاحتلال قد اعتقلت وشاح وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها 20 عاما متنقلا بين عدة سجون.

وبين قنيطة أن الأسير وشاح من مواليد مخيم البريج بتاريخ 30/12/1970 وهو أحد كوادر الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وهو متزوج من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48 ولديه ابن يبلغ من العمر 20 عاما.

وأشار إلى أنه من بين عمداء الأسرى يوجد نحو 33 أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25 عاما، منهم 25 منذ ما قبل أوسلو، و13 مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 30 عاما، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983.

وأكد وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة "شاليط" عام 2011، واعتقلوا مجددا عام 2014، وأعيدت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عاما على فترتين وما يزال في الأسر.