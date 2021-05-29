جنرال إسرائيلي: حمـاس و "الجهـاد الإسلامي" جعلونا مهزلة

أكد اللواء احتياط "يتسحاق بريك" أن حركتي "حماس والجهاد الإسلامي" في قطاع غزة جعلتا من جيش الاحتلال الإسرائيل مهزلة بعدما استمروا في اطلاق الصواريخ دون توقف على مدار الـ 11 يوم متكاملة تجاه المدن المحتلة وخاصة "غوش دان".

وأوضح بريك لصحيفة هآرتس الإسرائيلي، أن "حماس والجهاد" واصلتا اطلاق الصواريخ في وقت زعم فيه نتنياهو وغانتس بأنه سيكون من الصعب جدًا على الحركتين –حماس والجهاد الاسلامي" النهوض من الدمار الذي لحق بهم بفعل الضربات الجوية القوية.

وأشار إلى أن الحركتين –حماس والجهاد- قررتا متى تبدأ المعركة ومتى تنتهي وبذلك فإن سلاح الجو فشل فشلاً ذريعاً في مهمته الرئيسية وهي وقف إطلاق الصواريخ من غزة.

وقال: "أثبتت "حمـاس والجهاد" خلال معركة سيف القدس صمودهما وواصلتا إطلاق الصواريخ تحت العدوان غير المسبوق من سلاح الجو الذي استهدف البنى التحتية في غزة وبعض القيادات وبيوتهم"، مشيرًا إلى ان ذلك لم يردع الحركتين حيث أن الايديولوجيا تعطيهما الإلهام.

ولفت بريك إلى أن الحركتين سببتا شلل في معظم "الأراضي المحتلة" طوال المعركة، وتسببتا بأضرار اقتصادية تبلغ مليارات الدولارات، في أعقاب شل جزء كبير من اقتصاد الإنتاج، غير أن تكلفة آلاف القنابل الدقيقة التي ألقتها الطائرات على غزة، باهظة جدا.