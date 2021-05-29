سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
29 مايو 2021
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021
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شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29-5-2021 انخفاضًا واضحًا عن يوم أمس الجمعة، وتحظى اسعار الذهب على اهتمام كبير في مصر.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، علمًا أن أسعار الذهب تتغير مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       927 إلى 929

عيار 22       850 إلى 852

عيار 21       811 إلى 813

عيار 18       695 إلى 697

عيار 14       541 إلى 542

عيار 12       463 إلى 465

الاونصة        28,825 إلى 28,896

الجنيه الذهب   6,488 إلى 6,504

الكيلو   926,857 إلى 929,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 958.86 جنيه $61.24

سعر الذهب عيار 22  878.96 جنيه $56.14

اسعار الذهب عيار 21 839.02 جنيه $53.58

اسعار الذهب عيار 18 719.16 جنيه $45.93

سعر الذهب عيار 14  559.34 جنيه $35.72

سعر الذهب عيار 12  479.43 جنيه $30.62

سعر الذهب عيار 9    359.57 جنيه $22.96

اسعار أوقية الذهب     29,821 جنيه $1,905

اسعار جنيه الذهب      6,712 جنيه   $428.68

اسعار كيلو الذهب      958,859 جنيه        $61,238

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 مايو        959.09       839.23       719.33       559.47       479.55

27 مايو        956.58       837.03       717.45       558.01       478.29

26 مايو        956.74       837.17       717.57       558.10       478.37

25 مايو        957.34       837.69       718.01       558.45       478.67

24 مايو        948.15       829.65       711.12       553.09       474.07

23 مايو        947.95       829.48       710.97       552.97       473.98

22 مايو        947.46       829.05       710.61       552.69       473.73

21 مايو        948.23       829.72       711.18       553.14       474.12

20 مايو        946.57       828.27       709.94       552.17       473.28

19 مايو        943.15       825.28       707.37       550.17       471.58

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