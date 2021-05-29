“إسرائيل” ليست مُستعدة لحرب إقليمية

إسحاق بريك/اللواء (احتياط) بريك كان قائد الكليات العسكرية وقائد الفيلق ، ومفوض قبول الجنود في جيش العدو الإسرائيلي / هآرتس

هذا الشهر ، ذاق “شعب إسرائيل” حقيقة تحقق سيناريو رعب شرقي: انهيار كامل لمفهوم أن الحروب يمكن كسبها من خلال سلاح الجو. تمت محاولة إحياء هذا المفهوم في عملية “حارس الاسوار” ، خاصة من خلال الجنرالات المتقاعدين الذين عملوا كـ “معلقين” في بعض الأحيان على القنوات الاخبارية. في عملية شاركت فيها معظم طائرات سلاح الجو ، تم تدمير البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي في غزة ليل نهار. أسقطت مئات الطلعات الجوية ومئات الطائرات آلاف الذخائر الدقيقة التي تكلف مليارات الشواقل على غرف ميدانية محدودة – وعلى الرغم من كل شيء ، فشلت في وقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد واصلا إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون وكأن شيئا لم يصيبهما ، ويبدو أنه كان بإمكانهما الاستمرار في ذلك لفترة طويلة.

تحدثنا لسنوات عن سلاح الجو كذراع استراتيجي “لإسرائيل”. وبالفعل تتجلى قوته في مواجهة طائرات العدو ، حيث تكون ميزته واضحة ، لكن قدراته لا تذكر في الستينيات ضد الصواريخ وبالتأكيد ضد القذائف. في السنوات الأخيرة ، تم إهمال الجيش البري وتدهوره ، وهو الآن على وشك الاندثار ، حيث يُنظر إلى سلاح الجو على أنه جيش الدولة ؛ هذا ناتج عن منطق مشوه يقول انه يمكن كسب حرب ومنع وقوع إصابات بمساعدة القوة الجوية وحدها. الآن نحن ندفع ثمنا باهظا جدا لذلك.

أظهرت حماس والجهاد الاسلامي صمودًا واستمرت في إطلاق الصواريخ حتى في ظل هجوم القوات الجوية غير المسبوق وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لقطاع غزة وبعض قادتها ومنازلهم. حماس لم تُردع ، والأيديولوجيا هي مصدر إلهامها. لقد أصابت معظم أنحاء البلاد بالشلل طوال الحملة ، مما تسبب في أضرار اقتصادية بمليارات الدولارات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شلل جزء كبير من الاقتصاد الصناعي. تكلفة آلاف القنابل الدقيقة التي أسقطتها طائراتنا على أهداف في غزة باهظة.

لقد سخرت منا حماس والجهاد الإسلامي واستمروا في إطلاق الصواريخ باستمرار ، بما في ذلك على غوش دان ، في حين أعلن رئيس الوزراء ووزير الجيش ورئيس الأركان أنهم-غزة- سيواجهون صعوبة في التعافي من الدمار الذي سببناه لهم. كانت حماس. والجهاد الذي قرر متى يبدأ وقرر وقف عمليات الإطلاق متى شاء ،ففشل سلاح الجو فشلا ذريعا في مهمته الرئيسية – وقف إطلاق الصواريخ من غزة.

بالنسبة لحماس انتصارا في المعركة واعتمدت توجه جديد وجريء ناجح. ويحظى بتعاطف كبير معها في الدول المعادية لنا وبين الكثيرين في العالم. الجولة الأخيرة لن تمنعه ​​والجهاد الإسلامي من الشروع في جولات أخرى ، لأن طموحهم هو إحداث اندلاع صراع إقليمي شامل ، سيشمل انتفاضة ثالثة في الضفة وأعمال احتجاج بين العرب واليهود داخل “إسرائيل” ،و إلى المنطقة الإقليمية. وحرب بقيادة إيران.

إذا فشل سلاح الجو في غزة في وقف إطلاق الصواريخ ، فإنه سيفشل بالتأكيد في حرب متعددة الساحات. إطلاق الصواريخ الدقيقة والمدمرة سيستمر من جميع الجهات

العواقب وخيمة. على عكس غزة ، وهي خلية صغيرة وكثيفة المساحة ، في حرب متعددة الميادين ، سيتم إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف فوق “إسرائيل” من مساحات شاسعة ومئات الكيلومترات. حجم القوة الجوية لن يسمح بالهجوم المتزامن في مثل هذه المناطق الكبيرة ، وحتى في الأماكن التي ستهاجم فيها لن تتمكن من وقف استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف ، لأنها لم تنجح في القتال الأخير. إطلاق القذائف والصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية سيستمر بلا هوادة من جميع الجهات ، من الشمال والجنوب والشرق. كل يوم ستطلق آلاف الصواريخ على مراكز سكانية وبنية تحتية وأهداف استراتيجية ، صواريخ تفوق قوتها التدميرية بعشرات المرات قوة صواريخ حماس. سيتم إطلاق صواريخ دقيقة بمئات الكيلوغرامات من الرؤوس الحربية (حماس لديها صواريخ وفق إحصائية غير دقيقة ، وأكبرها يبلغ رأسه الحربي 90 كيلوغرامًا ، بينما يمتلك حزب الله صواريخ دقيقة برؤوس حربية 500 كيلوغرام وأكثر).

تخيلوا أمطارًا من الصواريخ الدقيقة والطائرات الانتحارية بدون طيار وصواريخ كروز ، بعضها بمئات الكيلوجرامات من الرؤوس الحربية ، ستسقط على رؤوسنا بلا هوادة. سيكون الدمار لا يطاق وسيكلفنا آلاف القتلى والجرحى. إن إطلاق الصواريخ الدقيقة سيشل ويؤخر طائراتنا بسبب الأضرار الدقيقة التي لحقت بالمدارج وأبراج التحكم. في الوقت نفسه ، ستكون هناك أضرار لمحطات الطاقة التي سيتم إغلاقها ، ومنشآت تحلية المياه ، ومنشآت تخزين الوقود والغاز ، والبنية التحتية الاقتصادية والمراكز السكانية.

يمتلك أعداؤنا القدرة على القتال لأسابيع وحتى شهور بسبب مخزونهم الكبير من الأسلحة ، والذي يتضمن 250 ألف صاروخ وقذيفة. لا تمتلك “إسرائيل” مخزونًا كافيًا من الصواريخ ضد صواريخ العدو أرض – أرض ، نظرًا لارتفاع سعرها. وإذا لم يوقف سلاح الجو حماس عن إطلاق النار ، فسيكون الأمر كذلك فلن يتمكن من وقف إطلاق الصواريخ في حرب متعددة الساحات من مناطق شاسعة وبعيدة. يتم تثبيت العديد من صواريخ العدو فيها على منصات إطلاق متحركة ، والتي تغير موقعها بعد إطلاقها ، ويصعب تحديد موقعها وتدميرها. وغني عن القول أن العديد من هذه المنصات مخزنة في أعماق بطن الأرض.

يتابع الإيرانيون وحزب الله عن كثب ما يحدث بيننا وبين حماس هذا الشهر ، وأدركوا بشكل أكبر أن “إسرائيل” ليس لديها رد على الصواريخ. في الواقع ، فإن ” إسرائيل” غير مستعدة على الإطلاق لمثل هذه الحرب – وهي لا تستعد لها بجدية حتى يومنا هذا.

بعد الجولة الأخيرة ، يجب على القيادة السياسية والأمنية التوقف عن تقديم صورة نصر” لشعب إسرائيل” لا علاقة لها بالواقع المحزن الذي نواجهه. يجب على قادتنا أن يعودوا إلى رشدهم وأن يجتمعوا على الفور لإجراء مناقشات طارئة ، واتخاذ قرارات لإعداد الجيش لحرب متعددة الجبهات وصياغة مفهوم حديث للأمن. بادئ ذي بدء ، يجب إلغاء تقصير الخدمة للرجال ، ويجب تدريب وحدات الاحتياط ، ويجب تحقيق توازن مناسب بين أذرع الجيش: البرية والجوية والبحرية. يجب إنشاء قوة صاروخية هجومية أرض – أرض لدعم القوة الجوية ، ويجب تطوير ليزر قوي بسرعة كجزء من مشروع وطني. من الضروري تحسين الثقافة التنظيمية والإدارية والقيادية الفاسدة للجيش بشكل أساسي ، وإعداد الجبهة الداخلية وإدارتها في حالات الطوارئ.

إذا لم يتم فعل أي شيء ، فمن المتوقع أن يتم تسجيل كارثة في العالم – حرب ستهدد وجودنا وحياتنا في ” إسرائيل”. المسؤولية تقع على كاهل المستويين الأمني ​​والسياسي ولكن الخلاص لن يأتي دون ممارسة الجمهور ضغوطًا هائلة لتغيير النظرة والموقف وقبول المسؤولية.