سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29-5-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:26 ص
29 مايو 2021
سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29-5-2021
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29-5-2021 انخفاضا بسيطًا مقارنة بالأسعار يوم أمس الجمعة في المملكة الأردنية.

ويعد سعر الذهب من اكثر المعادن التي تحظى بالبحث في المملكة الأردنية نظرًا لأهميته في على جميع الفئات في الشعب الأردني لا سيما الشباب المقبلين على الزواج أو المستثمرين.

 

وفي هذه المقالة سنعرض لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

ونلفت انتباه القراء أن أسعار الذهب اليوم في الأردن تتغير مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 43.42 دينار   $61.24

سعر الذهب عيار 22  39.80 دينار   $56.14

اسعار الذهب عيار 21 37.99 دينار   $53.58

اسعار الذهب عيار 18 32.57 دينار   $45.93

سعر الذهب عيار 14  25.33 دينار   $35.72

سعر الذهب عيار 12  21.71 دينار   $30.62

اسعار أوقية الذهب     1,350 دينار   $1,905

اسعار جنيه الذهب      303.95 دينار $428.68

اسعار كيلو الذهب      43,420 دينار $61,238

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 مايو        43.43 38.00 32.57 25.34 21.72

27 مايو        43.28 37.87 32.46 25.25 21.64

26 مايو        43.25 37.84 32.44 25.23 21.62

25 مايو        43.33 37.91 32.50 25.28 21.66

24 مايو        42.95 37.58 32.21 25.05 21.48

23 مايو        42.90 37.54 32.18 25.02 21.45

22 مايو        42.90 37.54 32.18 25.03 21.45

21 مايو        42.87 37.51 32.16 25.01 21.44

20 مايو        42.82 37.47 32.11 24.98 21.41

19 مايو        42.64 37.31 31.98 24.88 21.32

 

 

#سعر الذهب #سعر الذهب اليوم #سعر الذهب في الاردن #الذهب اليوم #الذهب في الاردن #سعر الذهب في الاردن اليوم #سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29-5-2021

متعلقات