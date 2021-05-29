يشهد سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29-5-2021 انخفاضا بسيطًا مقارنة بالأسعار يوم أمس الجمعة في المملكة الأردنية.

ويعد سعر الذهب من اكثر المعادن التي تحظى بالبحث في المملكة الأردنية نظرًا لأهميته في على جميع الفئات في الشعب الأردني لا سيما الشباب المقبلين على الزواج أو المستثمرين.

وفي هذه المقالة سنعرض لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

ونلفت انتباه القراء أن أسعار الذهب اليوم في الأردن تتغير مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 43.42 دينار $61.24

سعر الذهب عيار 22 39.80 دينار $56.14

اسعار الذهب عيار 21 37.99 دينار $53.58

اسعار الذهب عيار 18 32.57 دينار $45.93

سعر الذهب عيار 14 25.33 دينار $35.72

سعر الذهب عيار 12 21.71 دينار $30.62

اسعار أوقية الذهب 1,350 دينار $1,905

اسعار جنيه الذهب 303.95 دينار $428.68

اسعار كيلو الذهب 43,420 دينار $61,238

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 مايو 43.43 38.00 32.57 25.34 21.72

27 مايو 43.28 37.87 32.46 25.25 21.64

26 مايو 43.25 37.84 32.44 25.23 21.62

25 مايو 43.33 37.91 32.50 25.28 21.66

24 مايو 42.95 37.58 32.21 25.05 21.48

23 مايو 42.90 37.54 32.18 25.02 21.45

22 مايو 42.90 37.54 32.18 25.03 21.45

21 مايو 42.87 37.51 32.16 25.01 21.44

20 مايو 42.82 37.47 32.11 24.98 21.41

19 مايو 42.64 37.31 31.98 24.88 21.32