كورونا مصر : 1133 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الجمعة، عن تسجيلها 1133 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1133 حالة، مقارنة مع 1151 في بيانات الأربعاء و1132 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 259540 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 46 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 43 الأربعاء و54 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14950 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 778 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 190254 شخصا.