يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 29/5/2021 استقراراً بالرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على الاسعار العالمية خلال الاسبوع الماضي ، ليسجل سعر الذهب عيار 21 حسب سوق غزة34 ديناراً.

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 29/5/2021 على النحو التالي :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.99 شيكل $61.24

سعر الذهب عيار 22 182.41 شيكل $56.14

اسعار الذهب عيار 21 174.12 شيكل $53.59

اسعار الذهب عيار 18 149.25 شيكل $45.93

سعر الذهب عيار 14 116.08 شيكل $35.73

سعر الذهب عيار 12 99.50 شيكل $30.62

اسعار أوقية الذهب 6,189 شيكل $1,905

اسعار جنيه الذهب 1,393 شيكل $428.72

اسعار كيلو الذهب 198,995 شيكل $61,244

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, May 28, 2021 11:41 PM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 مايو 199.03 174.15 149.27 116.10 99.51

27 مايو 197.96 173.22 148.47 115.48 98.98

26 مايو 198.18 173.41 148.64 115.61 99.09

25 مايو 198.22 173.45 148.67 115.63 99.11

24 مايو 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

23 مايو 196.97 172.36 147.73 114.90 98.49

22 مايو 196.99 172.37 147.75 114.91 98.50

21 مايو 196.87 172.26 147.65 114.84 98.43

20 مايو 196.70 172.11 147.52 114.74 98.35

19 مايو 196.75 172.16 147.56 114.77 98.37