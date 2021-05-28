ارتفاع اسعار الذهب في العراق اليوم السبت 29 مايو 2021

صعد سعر الذهب في العراق، اليوم السبت 29 مايو 2021، بينما استقرت أسعار المعدن النفيس عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 89 ألفا و53 دينارا (61.05 دولار)، فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 21، إلى مستوى 77 ألفا و923 دينارا (53.42 دولار).

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 66 ألفا و791دينارا (45.79 دولار).

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق، إلى نحو 51 ألفا و948 دينارا (35.61 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت، عند مستوى 44 ألفا و526 دينارا (30.53 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق نحو 2 مليون و769 ألف دينار (1899دولارا).

فيما جاء سعر الجنيه الذهب عند مستوى 623 ألفا و383 دينارا (427.37 دولار).