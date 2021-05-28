اسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 29 مايو 2021

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم السبت في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت 29 مايو 2021، و ذلك تزامنا مع صعود الأسعار عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر إلى نحو 8153 دينارا (61.05 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر، مستوى 7474 دينارا ( 55.96 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 7134 دينارا ( 53.42 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6115 دينارا ( 45.79 دولار).

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4756 دينارا (35.61 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 4065 دينارا (30.46دولار).

و سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة)، نحو 252 ألفا و843 دينارا (1894 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و911 دينارا ( 426.40دولار).