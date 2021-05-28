الاهلي المصري يتوج بلقب كأس السوبر الافريقي بفوزه على نهضة بركان

حقق فريق الاهلي المصري لقب كأس السوبر الافريقي حيث جمعت بين بطل دوري ابطال افريقيا وبطل كأس الاتحاد الافريقي، وذلك عقب الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بواقع 2 0

و انتهى الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني فرض فريق الاهلي سيطرته على الكرة وتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب محمد شريف في الدقيقة 57، لتشتعل اجواء اللقاء وباءت فرص كلا الفريقين بالفشل لحين خطف اللاعب صلاح محسن الهدف الثاني ليمنح فريقه اريحية كبيرة لحين انتهاء المباراة بهدفين نظيفين لصالحه

يذكر ان فريق الزمالك كان قد حقق لقب البطولة في الموسم المنصرم عقب فوزه على الترجي التونسي بواقع 3 1